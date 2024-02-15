Свищёв: юристы и федерация готовят достаточно сильную позицию по делу Валиевой

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв рассказал, что юристы готовятся к делу фигуристки Камилы Валиевой. «У юристов есть сейчас возможность оспорить все решения, который были приняты в нашем понимании незаконно против Камилы Валиевой.