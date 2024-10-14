В Камчатском крае ужесточаются требования к продаже алкогольных напитков

В Камчатском крае продолжается усиление контроля за продажей алкогольной продукции. По поручению губернатора Владимира Солодова разработана нормативная база, ужесточающая требования к розничной продаже крепких и слабоалкогольных напитков.
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