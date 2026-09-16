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Эфиопия сократила подачу электроэнергии BTC-майнерам на 77% из-за дефицита гидроэнергии

Эфиопия сократила подачу электроэнергии BTC-майнерам на 77% из-за дефицита гидроэнергии

Сообщается, что Эфиопия сократила объем поставляемой BTC-майнерам электроэнергии до 23% от предусмотренного контрактами уровня, поскольку снижение притока воды создает нагрузку на водохранилища гидроэлектростанций страны.

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