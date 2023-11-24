В России подорожает нормативная стоимость жилья на 4%

Стоимость одного "квадрата" в таком случае вырастет до 97,5 тыс. рублей Минстрой подготовил приказ об увеличении нормативной стоимости квадратного метра жилья в первой половине следующего года на 4%, до 97,5 тыс.
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