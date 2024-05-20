ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ "Не принимайте всё слишком буквально". Я думаю эту фразу стоит бегущей строкой пускать в новостных выпусках.
Эта реплика Путина вызвала "переполох" в соцсетях
Комментарии
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Людмила Свириденко
Вот почему такой удар по энергоструктурам нельзя было нанести раньше, а не два года спустя? Возможностей не было? Снаряды не придумали?
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5 час.
ВТ
Василий Топчий
Суровикин наносил такие удары.
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4 час.
Viktor Tumpurov
Наши действия ,как при нейтронной бомбе -населения нет ,города почти целые.
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1 час.
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