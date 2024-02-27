Погиб за Веру. В зоне СВО на Украине геройски погиб прихожанин ростовского православного храма

48-летний ростовчанин Сергей Некрасов ушёл в зону боевых действий добровольцем.Накануне стало известно о том, что в понедельник, 26 февраля, проводили в последний путь Раба Божьего Сергей Некрасова, который погиб в зоне специальной военной операции на Донбассе 15 февраля, получив в жестоком бою смертельное ранение от украинских националистов.