Александр Беглов напомнил о дне рождения почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина

Ему исполнилось бы 106 лет Губернатор Александр Беглов напомнил, что сегодня выдающемуся писателю, защитнику Ленинграда, почетному гражданину Санкт-Петербурга Даниилу Александровичу Гранину исполнилось бы 106 лет.