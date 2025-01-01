Александр Беглов напомнил о дне рождения почетного гражданина Санкт-Петербурга Даниила Гранина

Ему исполнилось бы 106 лет Губернатор Александр Беглов напомнил, что сегодня выдающемуся писателю, защитнику Ленинграда, почетному гражданину Санкт-Петербурга Даниилу Александровичу Гранину исполнилось бы 106 лет.
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