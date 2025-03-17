Каллас заявила о проблемах с утверждением плана помощи Киеву на €40 млрд

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о проблемах с утверждением плана помощи Украине на €40 млрд. «Есть общая политическая поддержка, но остаётся ещё много деталей, которые надо согласовать», — цитирует её ТАСС.
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