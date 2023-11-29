Москва и Пекин намерены вместе построить Лунную станцию, а затем ее осваивать

Комиссия по законодательной деятельности правительства одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции, которое было заключено в ноябре прошлого года.
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