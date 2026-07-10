Очень стыдно вышло: Офицер на пальцах показал реальную работу ПВО. Шансов нет - "посмотрите, их не остановить"

На протяжении пяти лет Украина служит испытательным полигоном для стран Запада. И хотя нашему противнику поставляют самые передовые образцы техники и вооружения, до сих пор есть проблемы, которые недруги не смогли решить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии