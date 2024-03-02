Эксперт Маркелов предрек крах карьеры Шольца из-за перехвата разговора в бундесвере

Политолог Сергей Маркелов в разговоре со «Звездой» рассказал, чем может грозить военному руководству ФРГ перехват аудио разговора немецких военных о бомбардировке Крымского моста ракетами Taurus и как это отразится на карьере канцлера страны Олафа Шольца.
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