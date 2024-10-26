Александр Домогаров: «Больше не хочу никакого начальства, никаких указующих перстов»

«Не хочу стоять в очереди за улыбкой и снисхождением какого-либо худрука к моей персоне. Если решаешь войти в новый коллектив, нужно понимать, что ты можешь оттянуть на себя внимание, которого кто-то упорно, годами добивался.
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