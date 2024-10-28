Лорак рассказала о знакомстве с Филиппом Киркоровым и назвала его ранимым

Певица Ани Лорак поделилась воспоминаниями о своем первом знакомстве с Филиппом Киркоровым. По ее словам, их первая встреча состоялась в 2004 году на съемках новогоднего мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки», где она исполняла роль Оксаны, а он — черта.