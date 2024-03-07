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Проверяют нас "на слабо": В Госдуме отреагировали на появление самолётов НАТО над Чёрным морем

Проверяют нас "на слабо": В Госдуме отреагировали на появление самолётов НАТО над Чёрным морем

Депутат Госдумы от Крыма назвал появление самолётов НАТО вблизи полуострова "вызовом".Генерал-майор запаса Леонид Ивлев, являющийся в данный момент депутатом Государственной думы, отреагировал на появление авиации потенциального противника над Чёрным морем.

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