Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Microsoft обсудила с властями Китая сотрудничество в области ИИ

Microsoft обсудила с властями Китая сотрудничество в области ИИ

Президент Microsoft Брэд Смит встретился с представителями правительства Китая, в частности, с министром торговли Китая Ван Вэньтао, чтобы обсудить сотрудничество в области искусственного интеллекта и в целом отношения между Вашингтоном и Пекином, сообщает CNBC.

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