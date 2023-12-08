Microsoft обсудила с властями Китая сотрудничество в области ИИ

Президент Microsoft Брэд Смит встретился с представителями правительства Китая, в частности, с министром торговли Китая Ван Вэньтао, чтобы обсудить сотрудничество в области искусственного интеллекта и в целом отношения между Вашингтоном и Пекином, сообщает CNBC.
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