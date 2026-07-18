Свидетельства военачальников о начале Великой Отечественной войны

Трагедия 22 июня 1941 года до сих пор вызывает споры. Почему Красная Армия, имевшая численное превосходство и разведданные, оказалась застигнутой врасплох? Ответ кроется не в трусости командиров, а в системном параличе управления.
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