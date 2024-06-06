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  • С С
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Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекратить поставлять ВСУ оружие

Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекратить поставлять ВСУ оружие

Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить поставлять Украине оружие, президент России «повышает ставки», написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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