Макгрегор: Путин напрямую потребовал от Байдена прекратить поставлять ВСУ оружие

Владимир Путин напрямую потребовал от американского лидера Джо Байдена прекратить поставлять Украине оружие, президент России «повышает ставки», написал в соцсети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии