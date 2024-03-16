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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Бадюков: «У «Сочи» пока нет возможности победить в Кубке Гагарина. Но мы должны строить команду, которая будет бороться за кубок»

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял 10-е место в Западной Конференции, набрав 53 очка в 68 матчах.

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