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Царьград

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Еловский раскритиковал Драпатого за высказывания о русских

Еловский раскритиковал Драпатого за высказывания о русских

Политолог Дмитрий Еловский раскритиковал командующего ВСУ Михаила Драпатого за слова о русских. Еловский считает, что подобная риторика лишь демонстрирует низкий уровень подготовки украинского руководства и подчеркивает причины начала специальной военной операции.

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