Еловский раскритиковал Драпатого за высказывания о русских

Политолог Дмитрий Еловский раскритиковал командующего ВСУ Михаила Драпатого за слова о русских. Еловский считает, что подобная риторика лишь демонстрирует низкий уровень подготовки украинского руководства и подчеркивает причины начала специальной военной операции.