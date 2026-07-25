Танкер меняет курс Топливо в Азии теперь ждать ещё дольше В странах Азии продолжается топливный кризис из-за иранской войны.
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Танкер меняет курс Топливо в Азии теперь ждать ещё дольше В странах Азии продолжается топливный кризис из-за иранской войны.
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