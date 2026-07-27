Евро впервые за более чем 20 лет получит новый дизайн банкнот

Европейский центральный банк представил 10 финальных вариантов оформления новой серии евробанкнот. Это станет первым полным обновлением дизайна евро с момента появления валюты в наличном обращении в 2002 году.
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