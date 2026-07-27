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Евро впервые за более чем 20 лет получит новый дизайн банкнот

Евро впервые за более чем 20 лет получит новый дизайн банкнот

Европейский центральный банк представил 10 финальных вариантов оформления новой серии евробанкнот. Это станет первым полным обновлением дизайна евро с момента появления валюты в наличном обращении в 2002 году.

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