Врач Рахимова: вирусы парагриппа в 15% случаев могут вызвать повторные инфекции

Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с гриппом. Однако, не так много тех, кто знает о существовании парагриппа — заболевания, которое чаще всего поражает детей и протекает со своими особенностями.
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