На Западе заговорили, что НАТО может "проглотить" удар от Кремля

Natalija Osminina

Во-первых, совсем не рядом. Во-вторых, не путайте ТЯО с СЯО. Заряд будет минимальным (если будет). Дело же не в том, чтобы всех похоронить, а чтобы продемонстрировать решимость. Скорее всего, если такой вариант продумывался, то место уже выбрано. Возможно где-то на волынских болотах. Там и деревень нет. К тому же болота удерживают радионуклиды, выступая природным фильтром воды.