Вот это поворот. «Победители над Путиным» одновременно требуют от Пентагона и НАТО все более новых, мощных и дальнобойных вооружений и тут же начали говорить, что в случае удара от России, которую они доведут, лучше будет, от греха подальше, Москве – не отвечать.
На Западе заговорили, что НАТО может "проглотить" удар от Кремля
Комментарии
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Natalija Osminina
Во-первых, совсем не рядом. Во-вторых, не путайте ТЯО с СЯО. Заряд будет минимальным (если будет). Дело же не в том, чтобы всех похоронить, а чтобы продемонстрировать решимость. Скорее всего, если такой вариант продумывался, то место уже выбрано. Возможно где-то на волынских болотах. Там и деревень нет. К тому же болота удерживают радионуклиды, выступая природным фильтром воды.
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10 час.
Дмитрий Бакланов
Ты думаешь это остановит? Типа НАТО проглотит, что рядом с ним ядреными бомбами пуляют и могут промахнутся? И не вдарит своим арсеналом?
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10 час.
Natalija Osminina
Абсолютно уверена. Есть мизерный шанс, что будут еще думать, если по Лондону запульнут или по Берлину. Но это не точно))) Сейчас Россия настолько качественно впереди планеты всей по гиперзвуковым носителям, что никто и не пикнет.
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10 час.
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