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Лига наций. 1/2 финала. Словения сыграет с Польшей, Япония встретится с США

1 августа в китайском Нинбо пройдут матчи 1/2 финала мужской волейбольной Лиги наций.  Лига наций Мужчины 1/2 финала Нинбо, Китай Словения – Польша – 10.

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