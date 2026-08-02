Прокуратура Брянского района помогла вдове участника СВО с дорогой

После обращения женщины, муж которой участвовал в специальной военной операции, прокуратура Брянского района добилась ремонта дороги в деревне Антоновка, устранив проблемы с подтоплением придомовой территории.
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