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Новости Брянска

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Прокуратура Брянского района помогла вдове участника СВО с дорогой

Прокуратура Брянского района помогла вдове участника СВО с дорогой

После обращения женщины, муж которой участвовал в специальной военной операции, прокуратура Брянского района добилась ремонта дороги в деревне Антоновка, устранив проблемы с подтоплением придомовой территории.

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