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МВД: изъятого из икон под Псковом гексогена хватило бы на подрыв 5-этажки

МВД: изъятого из икон под Псковом гексогена хватило бы на подрыв 5-этажки

Количества взрывчатки, обнаруженного силовиками в иконах в Псковской области, хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный дом, сообщил начальник отдела экспертно-криминалистического ценрта регионального МВД Дмитрий Белоцерковский.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Впредь, НИЧЕГО ИЗ УКРАИНЫ НЕ ПРИНИМАТЬ!! Хоть через Марс перешлют....
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