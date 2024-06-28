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«Нэшвилл» продлит контракт с Саросом на 8 лет с кэпхитом 7,74 млн долларов (TSN)

Срок нового соглашения будет рассчитан на 8 лет, зарплата составит 7,74 миллиона долларов в год, сообщают инсайдеры TSN Пьер ЛеБрюн и Крис Джонстон.

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