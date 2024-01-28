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Мировое обозрение

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Texit: почему Гражданская война-2 может пойти в США именно с Техаса

Texit: почему Гражданская война-2 может пойти в США именно с Техаса

Неожиданный для стороннего наблюдателя конфликт между Вашингтоном и его собственным «штатом одинокой звезды» дал надежду российской пропаганде, что США наконец-то сами развалятся изнутри, и мы попляшем на костях бывшего «гегемона».

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