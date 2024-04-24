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Позывной «Сталин», «Гвардия Сталина»

Позывной «Сталин», «Гвардия Сталина»

Донецкий командир Сталин: наша участь – отстоять родину и победить Командир 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса с позывным Сталин в интервью корреспонденту "Известий" Родиону Северьянову рассказал, как начал служить в Донбассе с 2014 году, о настрое и вере бойцов в неизбежность победы над противником и как нужно добиваться выполнения поставленных задач.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Господи! прошу🙏🙏🙏 пусть ребята возвращаются живыми!🙏🙏🙏 они так нужны России! 🙏🙏🙏 и Победы вам, мальчики!⚡‼️ всегда и во-всем!❤️
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18 час.

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