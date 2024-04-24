Позывной «Сталин», «Гвардия Сталина»

Донецкий командир Сталин: наша участь – отстоять родину и победить Командир 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса с позывным Сталин в интервью корреспонденту "Известий" Родиону Северьянову рассказал, как начал служить в Донбассе с 2014 году, о настрое и вере бойцов в неизбежность победы над противником и как нужно добиваться выполнения поставленных задач.