Донецкий командир Сталин: наша участь – отстоять родину и победить Командир 87-го отдельного стрелкового полка 1-го армейского корпуса с позывным Сталин в интервью корреспонденту "Известий" Родиону Северьянову рассказал, как начал служить в Донбассе с 2014 году, о настрое и вере бойцов в неизбежность победы над противником и как нужно добиваться выполнения поставленных задач.
Позывной «Сталин», «Гвардия Сталина»
Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
Господи! прошу🙏🙏🙏 пусть ребята возвращаются живыми!🙏🙏🙏 они так нужны России! 🙏🙏🙏 и Победы вам, мальчики!⚡‼️ всегда и во-всем!❤️
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