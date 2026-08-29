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От кулинарных мемов до 164 миллиардов в аптеках: как устроена фармимперия Юлии Высоцкой

От кулинарных мемов до 164 миллиардов в аптеках: как устроена фармимперия Юлии Высоцкой

Пока интернет-пользователи пересматривали архивные выпуски кулинарного шоу и упражнялись в остроумии по поводу подгоревших томатов или растекшихся сырников, Юлия Высоцкая тихо строила масштабную фармацевтическую империю.

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