Почему атеизм такая же вера, как и теизм

Друзья, поймите меня правильно, мне не интересно вступать в дискуссии с фанатично настроенными атеистами, чьи аргументы и образ мышления мне известны с советской школы… Я сам могу вам изложить ваше мировоззрение… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .