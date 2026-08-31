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Евгений Коган: ключевая ставка в 2027 году может составить 12-12,5%

Евгений Коган: ключевая ставка в 2027 году может составить 12-12,5%

Ключевая ставка Банка России может в 2027 году составить 12-12,5%, заявил RTVI президент компании «Московские партнеры» Евгений КоганКлючевая ставка Банка России может в 2027 году составить 12-12,5%.

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