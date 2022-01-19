Раскрыта информация о задержании подозреваемых в нападении на вдову Градского

Полиция Подмосковья пока не задержала подозреваемых в совершении нападения на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко, такую информацию раскрыл источник в правоохранительных органах, комментируя публикации в СМИ.
Полиция Подмосковья пока не задержала подозреваемых в совершении нападения на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко, такую информацию раскрыл источник в правоохранительных органах, комментируя публикации в СМИ.
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