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Раскрыта информация о задержании подозреваемых в нападении на вдову Градского

Полиция Подмосковья пока не задержала подозреваемых в совершении нападения на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко, такую информацию раскрыл источник в правоохранительных органах, комментируя публикации в СМИ.

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