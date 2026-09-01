Треугольники из лаваша с фаршем

[ comments ]Суп с горбушей и булгуромКуриные сердечки с беконом и брюссельской капустой Сытные, хрустящие треугольнички с нежной начинкой.
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