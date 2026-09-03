Минкультуры раскрыло подробности культурной программы Международного фестиваля молодежи

С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдёт Международный фестиваль молодежи. Культурную часть мероприятия, как сообщили организаторы, подготовило Министерство культуры России — в программе заявлены концерты, выступления творческих коллективов, кинопоказы, выставка работ молодых художников, акробатические номера и другие события.
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