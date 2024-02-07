Строительство комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге обойдётся в 5 трлн

При этом 900 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Правительство РФ определилось со сроками и стоимостью строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти.
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