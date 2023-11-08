Дина Измайлова и новая литература

Заметка о современной российской литературе. Какая она? Не так давно общался с известным российским культурологом, который сетовал на то, что нынешнее «не книжное» время разделило писателей на два лагеря –.
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