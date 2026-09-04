На Украине возмутились штрафами за русский язык, в то время как на нём говорят спецслужбы

Украинский блогер Евгения Каримова указала на двойные стандарты в языковой политике Украины: пока рядовых граждан штрафуют за использование русского языка в быту, сотрудники силовых ведомств беспрепятственно говорят на нём в служебных ситуациях — и это остаётся без внимания языкового омбудсмена.