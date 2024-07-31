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Nournews: глава политбюро ХАМАС был убит "управляемым авиационным снарядом"

Nournews: глава политбюро ХАМАС был убит "управляемым авиационным снарядом"

Global Look Press/Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит при попадании в его резиденцию в Тегеране "управляемого авиационного снаряда", сообщили в иранском агентстве Nournews.

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