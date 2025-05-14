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Забор в Перми, на котором висела погибшая девушка, могут снести

Забор в Перми, на котором висела погибшая девушка, могут снести

В Перми возле бара «Пиво. Мясо» могут снести металлический забор, на штыре которого обнаружили тело 18-летней Надежды Вожаковой, а хозяина заведения привлечь к ответственности, если будет выявлено, что ограждение установлено с нарушениями.

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