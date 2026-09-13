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Царьград

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Путин рассказал о значении слова "мир" на молодежном форуме

Путин рассказал о значении слова "мир" на молодежном форуме

Президент России Владимир Путин в видеообращении приветствовал участников международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, подчеркнув значение слова "мир" в русском языке и выразив уверенность в праве народов выбирать свой путь развития.

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