Путин рассказал о значении слова "мир" на молодежном форуме

Президент России Владимир Путин в видеообращении приветствовал участников международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, подчеркнув значение слова "мир" в русском языке и выразив уверенность в праве народов выбирать свой путь развития.
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