📷❗️Один из российских военных специалистов рядом с БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. где-то в Африке.
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📷❗️Один из российских военных специалистов рядом с БПЛА Bayraktar TB2 турецкого производства. где-то в Африке.