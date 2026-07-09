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RT Russia

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Россиянам напомнили о поменявшихся правилах для оформления пенсии

Россиянам напомнили о поменявшихся правилах для оформления пенсии

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал RT, что Минтруд приказом от 19 февраля 2026 года № 77н утвердил обновлённый перечень бумаг для оформления пенсионных выплат.

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