Происшествия
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Происшествия

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Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств хулиганских действий группы молодых людей в Краснодарском крае

Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств хулиганских действий группы молодых людей в Краснодарском крае

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по информации, размещенной в медиапространстве, о хулиганских действиях группы молодых людей возбуждено уголовное дело по ст.

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