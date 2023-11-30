В Лаборатории солнечной астрономии обещают магнитные бури, которые продлятся два дня

Согласно прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 30 ноября и 1 декабря магнитосфера должна вновь прийти в нестабильное состояние: волнения будут периодически доходить до уровня магнитных бурь.
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