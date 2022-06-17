Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...
  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...

«Монреаль» не планирует играть без капитана после обмена Уэбера

«Монреаль» не планирует играть без капитана после обмена Ши Уэбера. Генеральный менеджер Кент Хьюз заявил, что клуб планирует назначить нового капитана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх