Расчеты РСЗО "Ураган" нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары и поразили позиции и укрепления с военнослужащими ВСУ и украинскими националистами на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ.