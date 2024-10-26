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Расчеты РСЗО "Ураган" нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты РСЗО "Ураган" нанесли удары по позициям ВСУ на южнодонецком направлении

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерии группировки войск "Восток" нанесли удары и поразили позиции и укрепления с военнослужащими ВСУ и украинскими националистами на южнодонецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ.

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