11-й Высший уголовный суд Стамбула, рассматривающий дело о гуманитарной флотилии "Сумуд", принял промежуточное решение на процессе, объявив израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в международный розыск как особо опасного преступника через механизм "красного" уведомления Интерпола.
В Турции выдали международный ордер на арест Биби Нетаньяху
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ РЕШЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДА СТАМБУЛА!! И ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ОЧЕНЬ ТОЧНАЯ!!
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1 м.
Надежда
Беги, Биби, беги!))🤭
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1 м.
Валентина Некрасова
Почему Россия не может сделать такой же шаг по отношению к просроченному президенту Зеленскому - мирные жители(дети) России погибают, остаются инвалидами!!!!
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1 м.
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