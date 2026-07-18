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Царьград

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Пентагон сообщил о гибели двух военных США при атаке в Иордании

Пентагон сообщил о гибели двух военных США при атаке в Иордании

Двое американских военнослужащих погибли из-за ракетно-беспилотной атаки Ирана в Иордании. Центральное командование ВС США сообщает: один военный пропал без вести, четверо госпитализированы и выписаны, остальные вернулись к службе после медицинского осмотра.

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