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Сводка на 6 октября! Страшная атака на Москву и область, пожары в Курске, жесть под Сумами: важные события СВО за сутки

Сводка на 6 октября! Страшная атака на Москву и область, пожары в Курске, жесть под Сумами: важные события СВО за сутки

▪️ Московский регион подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 5 октября до утра 6 октября в направлении столицы и Подмосковья было запущено около 650 БПЛА.

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