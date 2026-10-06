Сводка на 6 октября! Страшная атака на Москву и область, пожары в Курске, жесть под Сумами: важные события СВО за сутки

▪️ Московский регион подвергся одной из самых масштабных атак беспилотников. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 5 октября до утра 6 октября в направлении столицы и Подмосковья было запущено около 650 БПЛА.
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